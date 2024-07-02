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Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації

Олещук повідомив, що "знищені" літаки продовжують виконувати бойові завдання. 

Українська авіація 1 липня вдарила по складах боєприпасів у Криму. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Деталей він не навів. Олещук опублікував відео з соцмереж, на якому видно великий стовп диму. 

"Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", – написав він. 

  • Російські пропагандисти декілька днів поширювали інформацію про удар по українських літаках у Миргороді. Ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат натякнув, що іноді замість літаків на аеродромах використовують "обманки". Водночас він визнав, що втрати є. 
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