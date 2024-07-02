Українська авіація 1 липня вдарила по складах боєприпасів у Криму. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Деталей він не навів. Олещук опублікував відео з соцмереж, на якому видно великий стовп диму.

"Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", – написав він.