Українська авіація 1 липня вдарила по складах боєприпасів у Криму. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Деталей він не навів. Олещук опублікував відео з соцмереж, на якому видно великий стовп диму.
"Вкотре «знищені» ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", – написав він.
- Російські пропагандисти декілька днів поширювали інформацію про удар по українських літаках у Миргороді. Ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат натякнув, що іноді замість літаків на аеродромах використовують "обманки". Водночас він визнав, що втрати є.