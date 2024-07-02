Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду

За словами військовослужбовця, втрати є, але не такі, які приписав собі ворог.

Колишній речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на своїй сторінці у Facebook прокоментував удар "Іскандерами", якого окупанти завдали по військовому аеродрому у Миргороді Полтавської області.

За словами Ігната, "не все так страшно, як українці пишуть на емоціях". Втрати справді є, але "не такі, як приписує собі ворог, як вони завжди роблять від початку вторгнення".

Росіяни стверджують, що знищили кілька бортів Су-27. Натомість Ігнат наголошує на тому, що Повітряні Сили "роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів".

Військовослужбовець також заликав медіа та блогерів "з повагою ставитись до наших захисників, бо у нас і так вистачає політиків, депутатів та "лідерів думок", які ганьблять українське військо перед суспільством та партнерами".