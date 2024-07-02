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Незабаром відбудеться поставка перших літаків F-16 з Нідерландів в Україну, - Оллонгрен

Загалом йдеться про передачу 24 винищувачів F-16.

Незабаром відбудеться поставка перших літаків F-16 з Нідерландів в Україну, - Оллонгрен
Кайса Оллонгрен
Фото: Кайса Оллонгрен

Необхідний для передачі літаків F-16 дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників, передає Укрінформ. 

“22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків”, - написала Оллонґрен.

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Уточнюється, що Палата представників буде проінформована про точну дату передачі літаків конфіденційно.

Оллонгрен написала цього листа в останній день роботи діючого уряду. Новий уряд Нідерландів буде приведений до присяги 2 липня.

  • Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте записав прощальне відеозвернення до народу, у якому закликав підтримувати Україну і берегти мир у своїй державі.
  • Нідерланди поставили Україні єдину умову щодо використання їхніх винищувачів F-16 для атак по території Росії. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала, що Києву при цьому треба дотримуватися міжнародного гуманітарного права.
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