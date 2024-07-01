Також будуть спільні кроки з партнерами у Європі та безпекові договори.

Володимир Зеленський заявив, що цього місяця можуть посилити захист України у небі.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 1 липня, з військовими нині обговорили "деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну".

"Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що під час кількох нарад із представниками Офісу Президента і Міністерства закордонних справ пройшлися всіма планами на липень.

"І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими", - додав Президент.

Зеленський зазначив, що буде "далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО" і що "для цього потрібне американське лідерство".

Також триває робота над євроінтеграцією і новими безпековими договорами.

"Готуємо подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", - сказав глава держави.