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Затримано чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міськради Денщіка

Ще одного підозрюваного шукають.

Затримано чоловіка, причетного до вбивства посадовця Запорізької міськради Денщіка
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину, причетному до умисного вбивства посадовця Запорізької міської ради.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, 11 червня 2024 року вранці біля під’їзду багатоповерхівки центрального району Запоріжжя невідомий стріляв у керівника одного з департаментів міської ради. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні. 

Правоохоронці встановили особу стрілка та його співучасника. Після вчинення злочину вони залишили Запоріжжя та переховувались на території інших областей. 

Одного з них затримано та повідомлено про підозру. Наразі він за рішенням суду перебуває під вартою. Стрілка оголошено в розшук.

Як повідомлялося, 11 червня в Запоріжжі застрелили відстороненого директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денщіка. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

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