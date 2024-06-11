У Запоріжжі застрелили відстороненого директора департаменту правового забезпечення міськради

Вранці у середмісті Запоріжжя зловмисник здійснив чотири постріли у Максима Денщіка.

У Запоріжжі поліцейські розшукують чоловіка, який стріляв у місцевого посадовця, повідомляє поліція.

11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.

Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

За даними “Суспільного”, йдеться про тимчасово відстороненого директора департаменту правового забезпечення міськради Максима Денщіка.

Денщіка розпорядженням т.в.о. міського голови Регіни Харченко відсторонили від виконання обов’язків у середині травня на час проведення службового розслідування.

"Мене відсторонили від займаної посади, начебто, на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищив якісь повноваження... Навіть такий юридичний нігілізм, коли мене відстороняють, мені забороняють з’являтися до адмінбудівлі і визначають моїм місцем роботи Комунарську районну адміністрацію, що зовсім іде в розріз з діючим законодавством", - заявив тоді Денщік.

Раніше, 2 травня, Максим Денщік на своїй Facebook-сторінці оприлюднив заяву щодо тиску з боку голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана! Останній "по-хорошому" пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконую свої обовʼязки", - написав Денщік.