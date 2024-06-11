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Україні потрібно сім систем Patriot для закриття основних міських агломерацій

ППО – можливість позбавити Росії її єдиної переваги, вважає президент України.

Україні потрібно сім систем Patriot для закриття основних міських агломерацій
Фото: EPA/UPG

Сили оборони виграли для України Чорне море та довели, що можуть знищувати будь-які російські ракети та БпЛА. Про це президент Володимир Зеленський сказав на конференції щодо відновлення України в Берліні.

Ключове при цьому – уміння позбавляти Росії тієї чи іншої переваги. Станом на тепер найбільша російська перевага над Україною – перевага в небі, ракетний і бомбовий терор, що допомагає росіянам просуватися по землі.

Він пояснив, що щоденно Росія випускає до сотні КАБів. У понеділок було 95 КАБів – це шалено руйнівний тиск, оскільки ворог також випускає ракети і ударні дрони.

Допоки Росію не позбавлять цієї можливості, у Путіна не буде бажання шукати справедливого миру. Він сказав, що ППО – це відповідь, і подякував в цьому контексті канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

"Ми потребуємо щонайменше семи систем Patriot, щоб закрити наші основі міські агломерації найближчим часом", – сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що минулої зими Україна потребувала 18 гігават енергоненерації. А цього року Росія знищила вже понад дев'ять гігават – половину. Росія використовує енергію як зброю. Для порівняння він сказав, що Берліну треба до двох ГВт, Мюнхену – до трьох. Україна уже втратила більший обсяг.

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