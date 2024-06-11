На перегоні Соля-Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода на колії зійшов селевий потік.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Сходження селевого потоку з гір сталося після проходження електропоїзда №6541.
Перегін було закрито для розчищення колії. Наразі його роботу вже відновлено. Обійшлося без постраждалих і затримок.
Наступний електропоїзд №6517 Мукачево - Сянки було направлено через станцію Великий Березний о 09:38.
Нагадаємо, що в 2020 році селевий потік у Карпатах заблокував проїзд дорогою Львів - Мукачево.