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Залізничний перегін на шляху від Львова до Ужгорода закривали через сходження селевого потоку

Обійшлося без постраждалих і затримок.

На перегоні Соля-Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода на колії зійшов селевий потік. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

Сходження селевого потоку з гір сталося після проходження електропоїзда №6541. 

Перегін було закрито для розчищення колії. Наразі його роботу вже відновлено. Обійшлося без постраждалих і затримок.

Наступний електропоїзд №6517 Мукачево - Сянки було направлено через станцію Великий Березний о 09:38.

Нагадаємо, що в 2020 році селевий потік у Карпатах заблокував проїзд дорогою Львів - Мукачево.

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