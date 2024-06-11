Обійшлося без постраждалих і затримок.

На перегоні Соля-Великий Березний на шляху від Львова до Ужгорода на колії зійшов селевий потік.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця

Сходження селевого потоку з гір сталося після проходження електропоїзда №6541.

Перегін було закрито для розчищення колії. Наразі його роботу вже відновлено. Обійшлося без постраждалих і затримок.

Наступний електропоїзд №6517 Мукачево - Сянки було направлено через станцію Великий Березний о 09:38.

Нагадаємо, що в 2020 році селевий потік у Карпатах заблокував проїзд дорогою Львів - Мукачево.