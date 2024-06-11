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У Запорізькій області під час атаки росіян поранено двох жінок та чоловіка

Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

У Запорізькій області під час атаки росіян поранено двох жінок та чоловіка
Запорізька область, наслідки обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 548 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів... Дві жінки і чоловік поранені під час атаки росіян по Пологівському району", - написав він у Telegram.

Федоров також уточнив інформацію про інтенсивність ворожих обстрілів.

Так, ворог завдав 5 авіаційних ударів по Цвітковому і Кам'янському. 220 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку і Новоандріївку. 

22 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку і Малинівку. 301 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки та Степногірська.

Також, за даними обладміністрації, надійшло 10 повідомлень про руйнування житла.

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