"Схеми" викрили розкішні придбання дівчини заступника генпрокурора

В обраниці Дмитра Вербицького з'явилося майно, яке не відповідає задекларованим 360 тисячам гривень доходу за 10 років.

Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька цьогоріч отримала у власність майно вартістю щонайменше 52 мільйони гривень.

Йдеться про придбання котеджу площею 240 квадратних метрів у Києві ринковою вартістю не менше 48 мільйонів гривень, автомобілю Porsche Macan T за 4 мільйони та салону краси. За будинок жінка заплатила у 24 рази менше його реальної ціни - зазвичай при укладанні договору купівлі-продажу таким чином намагаються уникнути сплати частини податків.

Згідно з декларацією, за останні 10 років Ільницька заробила 360 тисяч гривень. Свої придбання вона пояснила тим, що колись буцімто мала бізнес, пов'язаний з яхтами, спільно з колишнім хлопцем, якій залишив їй гроші у спадок. Проте вдова підприємця заявила, що Ільницьку було викреслено із заповіту ще до смерті чоловіка.

Приховувати стосунки із Вербицьким жінка навіть не намагається. Сам заступник генпрокурора переконує, що не надавав своїй обраниці допомоги для придбання майна.