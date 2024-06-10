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Генштаб розповів про наслідки удару по Новошахтинському НПЗ в Росії

Удару по НПЗ завдали 5 червня.

Генштаб розповів про наслідки удару по Новошахтинському НПЗ в Росії
Пожежа на Новошахтинському НПЗ в Росії
Фото: скрін відео

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по нафтопереробній галузі РФ. Зокрема, 5 червня засобами українського виробництва в Ростовській області атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

За даними розвідки, в результаті удару по НПЗ російські окупанти втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів. 

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Вартість втрачених росіянами ресурсів складає близько 540 млн доларів.

“Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни”, - наголосили в Генштабі.

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