Генштаб розповів про наслідки удару по Новошахтинському НПЗ в Росії

Пожежа на Новошахтинському НПЗ в Росії

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по нафтопереробній галузі РФ. Зокрема, 5 червня засобами українського виробництва в Ростовській області атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

За даними розвідки, в результаті удару по НПЗ російські окупанти втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів.

Вартість втрачених росіянами ресурсів складає близько 540 млн доларів.

“Удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти нашої країни”, - наголосили в Генштабі.