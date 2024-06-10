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ДОТ законтрактував постачальників харчування для ЗСУ на друге півріччя

Перші поставки очікуються вже з липня.

ДОТ законтрактував постачальників харчування для ЗСУ на друге півріччя
Фото ілюстративне
Фото: Lb.ua

Державний оператор тилу уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням на друге півріччя. Сума договорів склала понад 17 млрд грн. Середня ціна за комплект склала 109,22 грн. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДОТ.

За результатами тендерів на Prozzoro було обрано сім постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

Після етапу підписання договору та перед розміщенням замовлень, ДОТ додав можливість перевіряти спроможність постачальника виконати замовлення.  

Перевірка спроможностей включає, зокрема, готовність складів, наявність необхідної кількості транспорту та наявність кваліфікованого персоналу.

Крім того, законтрактований постачальник повинен підтвердити, що має в субпідряді спроможні компанії, з якими разом виконає всі умови щодо постач. 

Якщо під час перевірки будуть виявлені несуттєві невідповідності вимогам договору, то у постачальника буде кілька днів на їх усунення. Якщо ж ці невідповідності критичні, тоді ДОТ законтрактує іншого постачальника.

Перші поставки очікуються вже з липня.

  • У травні стало відомо, що Державний оператор тилу заощадив 103 млн грн на тилових закупівлях.
  • ДОТ перебрав на себе обов’язки та запустив усі процеси тилових закупівель для ЗСУ – зокрема, харчів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.
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