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Міноборони почало збирати скарги і коментарі щодо електронної черги до ТЦК

Залишити відгук можуть лише ті, хто реєструвався у черзі онлайн.

Міноборони почало збирати скарги і коментарі щодо електронної черги до ТЦК
е-черга до ТЦК
Фото: скриншот сторінки

Міністерство оборони збиратиме відгуки щодо електронної черги до ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, електронну чергу запустили у тестовому режимі 18 травня, і зараз у відомстві вирішили зібрати скарги й коментарі щодо її роботи.

"Україна є сервісною державою, де можна записатися до електронної черги всюди, де це можливо — до сімейного лікаря, сервісних центрів МВС, ЦНАП. ТЦК не повинні бути винятком. Однак впровадження будь-якого цифрового сервісу — це комплексний та складний процес. Тому, щоб електронна черга запрацювала ефективно по всій країні, ми просимо вас залишати свої відгуки", - закликала Черногоренко.

Заступниця глави Міноброни підкреслила, що залишити відгук можуть лише ті, хто реєструвався в черзі онлайн.

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