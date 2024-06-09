Міноборони почало збирати скарги і коментарі щодо електронної черги до ТЦК

Залишити відгук можуть лише ті, хто реєструвався у черзі онлайн.

Міністерство оборони збиратиме відгуки щодо електронної черги до ТЦК.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, електронну чергу запустили у тестовому режимі 18 травня, і зараз у відомстві вирішили зібрати скарги й коментарі щодо її роботи.

"Україна є сервісною державою, де можна записатися до електронної черги всюди, де це можливо — до сімейного лікаря, сервісних центрів МВС, ЦНАП. ТЦК не повинні бути винятком. Однак впровадження будь-якого цифрового сервісу — це комплексний та складний процес. Тому, щоб електронна черга запрацювала ефективно по всій країні, ми просимо вас залишати свої відгуки", - закликала Черногоренко.

Заступниця глави Міноброни підкреслила, що залишити відгук можуть лише ті, хто реєструвався в черзі онлайн.