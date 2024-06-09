Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Уряд оновив умови бронювання працівників. Що змінилося
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Енергокомора. Як ОСББ створюють енергонезалежність сонячними панелями і не тільки ними
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Папа Римський знову прирівняв поступки ворогу до сміливості
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Чому Mirage 2000 потрібні Україні
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
До повномасштабної війни в аспірантурі навчалися 5000 людей. Цього року на неї претендують 140 000
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
Бабак: Шкарлету в 2022 пропонували замінити ректорів вишів, які виїхали за кордон. Але більшість із них досі працюють
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
На фасаді психіатричної лікарні Павлова у Києві з‘явилася фотоінсталяція її працівників – їх потім покажуть і у Парижі
ГоловнаСуспільствоВійна

​Sky News: українська авіація уперше атакувала ціль на території Росії

Йдеться по російський командний пункт.

​Sky News: українська авіація уперше атакувала ціль на території Росії
Українська авіація
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

9 червня український військовий літак уперше атакував ціль на території Росії, повідомило Sky News із посиланням на джерело серед українських військових.

Обстріляли російський командний пункт у районі Білгорода. Про те, які боєприпаси для цього використали, невідомо.

"Хоча оцінку збитків усе ще проводять, це підтвердили як пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ, яким із повітря атакували ціль на території Росії", - зазначає видання.

  • Низка країн нещодавно озвучила заяви про дозвіл для України бити їхньою зброєю по військових цілях на території Росії. США, до приклад, надали частковий дозвіл, який стосується Харківщини. Натомість заборонили атакувати їхньою зброєю Москву і Кремль.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies