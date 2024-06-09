​Sky News: українська авіація уперше атакувала ціль на території Росії

9 червня український військовий літак уперше атакував ціль на території Росії, повідомило Sky News із посиланням на джерело серед українських військових.

Обстріляли російський командний пункт у районі Білгорода. Про те, які боєприпаси для цього використали, невідомо.

"Хоча оцінку збитків усе ще проводять, це підтвердили як пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ, яким із повітря атакували ціль на території Росії", - зазначає видання.