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Росіяни героїзують вбивць та окупантів на тимчасово захоплених територіях України — Спротив

Росіяни проводять "лекції" для школярів, героїзуючи окупантів росармії.

Росіяни героїзують вбивць та окупантів на тимчасово захоплених територіях України — Спротив
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти героїзують перед українськими школярами так званих "ветеранів сво".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог активно організовує лекції “ветеранів сво” на які зганяють дітей, з метою популяризації загарбницької війни кремля. Процесом керує фонд “захисники вітчизни” під керівництвом двоюрідної племінниці владіміра путіна анни цивільової", — пишуть у ЦНС.

На так званих лекціях українським дітям розповідають викривлену реальність, в якій саме Україна виставляється агресором й винною у колоніальній війні Кремля. 

Нерідко лекторами є колишні засуджені за тяжкі злочини окупанти. 

  • На тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали масштабний процес промивання мізків українським дітям та примусової асиміляції. Зокрема, в окупованому Бердянську, на базі захопленого місцевого педагогічного університету росіяни почали підготовку інструкторів для “орлят росії”.
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