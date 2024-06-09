На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти героїзують перед українськими школярами так званих "ветеранів сво".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог активно організовує лекції “ветеранів сво” на які зганяють дітей, з метою популяризації загарбницької війни кремля. Процесом керує фонд “захисники вітчизни” під керівництвом двоюрідної племінниці владіміра путіна анни цивільової", — пишуть у ЦНС.

На так званих лекціях українським дітям розповідають викривлену реальність, в якій саме Україна виставляється агресором й винною у колоніальній війні Кремля.

Нерідко лекторами є колишні засуджені за тяжкі злочини окупанти.