Партизани виявили російський склад техніки в Тольятті, — "Атеш"

Агент партизанського руху "АТЕШ" виявив склад техніки у військовій частині РФ у Тольятті, яку планують перекинути на Харківський напрямок.

Про це інформує "Атеш" у Telegram.

"Агент нашого руху серед ЗС РФ виявив техніку на полігоні в Тольятті, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", — ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

Агент партизанів наразі проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуваючи необхідні документи.