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Партизани виявили російський склад техніки в Тольятті, — "Атеш"

Військову техніку ворог планує перекинути на Харківський напрямок.

Партизани виявили російський склад техніки в Тольятті, — "Атеш"
Фото: партизанський рух "Атеш"

Агент партизанського руху "АТЕШ" виявив склад техніки у військовій частині РФ у Тольятті, яку планують перекинути на Харківський напрямок.

Про це інформує "Атеш" у Telegram.

"Агент нашого руху серед ЗС РФ виявив техніку на полігоні в Тольятті, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", — ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

Агент партизанів наразі проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуваючи необхідні документи.

  • Раніше повідомлялося, що через втрати на північному фронті Харківщини, ворог почав перекидати додаткові сили росармії з Херсонщини на харківський напрямок.
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