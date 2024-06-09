Партизани виявили російський склад техніки в Тольятті, — "Атеш"

Агент партизанського руху "АТЕШ" виявив склад техніки у військовій частині РФ у Тольятті, яку планують перекинути на Харківський напрямок.
Про це інформує "Атеш" у Telegram.
"Агент нашого руху серед ЗС РФ виявив техніку на полігоні в Тольятті, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", — ідеться у повідомленні.
Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.
Агент партизанів наразі проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуваючи необхідні документи.
- Раніше повідомлялося, що через втрати на північному фронті Харківщини, ворог почав перекидати додаткові сили росармії з Херсонщини на харківський напрямок.