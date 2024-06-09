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В Україні скасували графіки відключення світла — ДТЕК

Скасування графіків повʼязані зі  зниженням споживання світла у вихідний день.

В Україні скасували графіки відключення світла — ДТЕК
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Згідно з оновленою інформацією від Укренерго всі графіки відключень електроенергії скасовані.

9 червня вдасться пройти день без графіків відключень електроенергії, тому їх скасували для побутових та промислових споживачів.  

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Скасування графіків повʼязані зі  зниженням споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока атомної електростанції.

Водночас у ДТЕК наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою і закликали споживати світло ощадливо.

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