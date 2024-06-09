Уночі армія РФ атакувала Борову на Харківщині, є постраждалий

Від початку доби на Харківському напрямку ворог здійснив чотири штурми в районах Липців і Вовчанська.

Уночі 9 червня ворог обстріляв село Борова Ізюмського району. Унаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж доби під обстрілами опинилися Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони. 8 червня о18.00 у с. Дворічанське Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.

У Харківському районі в с. Нова Казача внаслідок обстрілу горіли будинок та гараж.

У Чугуївському районі в с. Хотімля постраждав навчальний заклад. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік. Поранено жінку.

У Куп’янську під обстріли потрапило приватне підприємство. Внаслідок обстрілу горів дах котельні.

09:21 Харківський район, Циркунівська громада, с. Руські Тишки. Унаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

На Харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців,Глибокого та Вовчанська.

На Купʼянському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка.

Ситуація напружена - продовжується бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.