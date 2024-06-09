Чехія планує підготувати цьогоріч 4000 українських військових, але не на території України

Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова заявила, що її країна могла би цього року підготувати на своїй території 4 тисячі українських військових, передає Укрінформ із посиланням на iDnes.

Очільниця оборонного відомства нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії, і підтвердила, що така ж кількість затверджена на цей рік.

“Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів”, – сказала Чернохова, уточнивши, що максимальна чисельність «зміни» – 800 військових.

Водночас вона заявила, що Чехія не планує направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну з огляду на географічну близькість військових полігонів у Лібаві, Оломоуці до сусідньої держави.

За словами Чернохової, деякі країни розглядають таку можливість через віддаленість від України.

“Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не готуємо”, – сказала вона.