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Помер генеральний секретар “Репортерів без кордону” Крістоф Делуар

Крістоф Делуар очолив “Репортерів без кордону” у 2012 році.

Помер генеральний секретар “Репортерів без кордону” Крістоф Делуар
Крістоф Делуар
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар міжнародної організації “Репортери без кордонів” (RSF) Крістоф Делуар помер після нетривалої тяжкої хвороби у віці 53 років, повідомляє Укрінформ. 

“Ми шоковані, приголомшені та сповнені болю надто ранньою смертю”, – заявила Аня Остергаус, керуюча директорка німецької секції “Репортерів без кордонів”.

За її словами, Делуар зробив організацію “придатною для майбутнього” в той час, коли дезінформація та напади на журналістів дедалі більше загрожують свободі преси, а автократії намагаються придушити вільні ЗМІ. 

Остергаус від імені всіх працівників RSF висловила глибоку вдячність за невтомну відданість Делуара свободі преси.

Крістоф Делуар очолив “Репортерів без кордону” у 2012 році. У 2018-му він заснував Форум інформації та демократії – ініціативу, яка виступає за верховенство права та вільну пресу як основу кожної демократії.

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