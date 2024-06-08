Ще трьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію

Серед них одна дитина, яка позбавлена батьківського піклування.

Ще трьох дітей повернули на контрольовану урядом територію. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України із посиланням на інформацію благодійної організації Save Ukraine.

“Цього разу з російської окупації вдалося врятувати трьох дітей, серед яких одна дитина позбавлена батьківського піклування”, – йдеться у повідомленні.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі розповів детальну історію про евакуацію одного з дітей: восьмирічного хлопчика, якого повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини. Хлопчик разом із батьками вже перебуває у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

Загалом, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 108 дітей, і така робота триває.