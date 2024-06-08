Унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині постраждали двоє людей

Російські війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Унаслідок дістали поранення двоє місцевих жителів.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Під ворожим вогнем укотре опинилася Білозерка. Унаслідок російського обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів, які в цей час перебували на вулиці. В одного 81-річного постраждалого - вибухова та черепно-мозкова травми, осколкове поранення шиї, лопатки, плеча, стегна та гомілки", - йдеться в повідомленні.

У ще одного постраждалого, 69-річного чоловіка, медики діагностували проникне поранення грудної клітки та живота, множинні осколкові поранення кінцівок.

Медпрацівники надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Як повідомлялося, вранці російські війська здійснили артилерійський обстріл по населеному пункті у Милівській громаді Херсонщини. Під час атаки загинула жінка.