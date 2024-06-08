Ворог застосовує тактику випаленої землі на Харківщині, – Синєгубов

Армія РФ продовжує спроби перегрупування особового складу для подальшого просування вглиб області. При цьому росіяни продовжують знищувати землі Харківщини методом випаленої землі.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ — точаться бої. Синьківка, Андріївка — постійні штурми. Не припиняються і обстріли", — зазначив очільник ОВА.
Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру: наніс авіаудар по транспортній переправі в Старому Салтові.
"Деякі населені пункти на Куп‘янському напрямку вже обезлюднені через дії окупанта. На Харківщині частину Вовчанська та інші населені пункти ворог також знищує. Тактика випаленої землі", — продовжив Синєгубов.
- Росіяни продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода (рф) трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова.
- Більша частина міста контролюється повністю Силами оборони України, а та частина, де намагаються перебувати російські військовослужбовці, знаходиться під вогневим контролем ЗСУ.