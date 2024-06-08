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Ворог застосовує тактику випаленої землі на Харківщині, – Синєгубов

Окупанти намагаються перегрупуватися для подальшого просування вглиб області.

Ворог застосовує тактику випаленої землі на Харківщині, – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Армія РФ продовжує спроби перегрупування особового складу для подальшого просування вглиб області. При цьому росіяни продовжують знищувати землі Харківщини методом випаленої землі.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ — точаться бої. Синьківка, Андріївка — постійні штурми. Не припиняються і обстріли", — зазначив очільник ОВА.

Ворог продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру: наніс авіаудар по транспортній переправі в Старому Салтові. 

"Деякі населені пункти на Куп‘янському напрямку вже обезлюднені через дії окупанта. На Харківщині частину Вовчанська та інші населені пункти ворог також знищує. Тактика випаленої землі", — продовжив Синєгубов.

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