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Росіяни знову проводять депортацію українців з ТОТ Херсонщини

Загалом окупанти депортували українців до 55 регіонів РФ.

Росіяни знову проводять депортацію українців з ТОТ Херсонщини
Фото: t.me/andriyshTime

На тимчасово окупованій частині Херсонської області місцеві колаборанти почали знову виселяти зі свого помешкання українців. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Людей виселяють під різними приводами: евакуація через обстріли, загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією чи тюрмою. 

"У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових. До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника – обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення", – зазначають у спротиві.

Також росіяни збільшили кількість блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини. Є випадки, коли росіяни закривають  в’їзд у те чи інше село чи місто задля приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання.  Відомо, що загалом українців вже розселили до 55 регіонів РФ.

  • За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.
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