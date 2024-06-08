Росіяни знову проводять депортацію українців з ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованій частині Херсонської області місцеві колаборанти почали знову виселяти зі свого помешкання українців.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Людей виселяють під різними приводами: евакуація через обстріли, загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією чи тюрмою.

"У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових. До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника – обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення", – зазначають у спротиві.

Також росіяни збільшили кількість блок-постів на в’їзди у населені пункти окупованої Херсонщини. Є випадки, коли росіяни закривають в’їзд у те чи інше село чи місто задля приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання. Відомо, що загалом українців вже розселили до 55 регіонів РФ.

За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян, понад 52 тисячі людей зникли безвісти. Серед них - понад 3 676 дітей.