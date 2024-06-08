ЗМІ: атака на військовий аеродром Моздок — спецоперація ГУР

Атака дронів на російський аеродром Моздок, з якого злітають літаки для ударів по Україні, це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони. Українські безпілотники вперше атакували Моздок.
Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР.
"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів", – зазначив співрозмовник видання.
За словами джерела, Україна вперше атакувала аеродром в Моздоку.
"Зона ураження на території РФ розширюється і мова йде про атаки саме українськими засобами. Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці", – додав співрозмовник.
- 8 червня Міністерство оборони Росії поскаржилося на атаку українських дронів над територією республіки Північна Осетія, що в більше ніж 1000 км від кордону з Україною.
- Голова Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив, що три українські безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром.