ЗМІ: атака на військовий аеродром Моздок — спецоперація ГУР

Атака дронів на російський аеродром Моздок, з якого злітають літаки для ударів по Україні, це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони. Українські безпілотники вперше атакували Моздок.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР.

"Це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів", – зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела, Україна вперше атакувала аеродром в Моздоку.

"Зона ураження на території РФ розширюється і мова йде про атаки саме українськими засобами. Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці", – додав співрозмовник.