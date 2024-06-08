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Росіяни продовжують терор Харківської області: троє людей постраждали, є жертви

Під обстрілом опинилися Харківський, Куп'янський і Богодухівський райони.

Росіяни продовжують терор Харківської області: троє людей постраждали, є жертви
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж доби російська армія здійснила обстріли населених пунктів трьох районів Харківщини. Під ударами опинився Куп'янськ і с. Козача Лопань.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, у ніч на 8 червня в с. Сеньково Куп’янського району унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

7 червня о 22:50 в с. Шевченкове Куп‘янського району внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. 

О 22:00 в м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік.

О 14:08 в Богодухівському р-н., в с. Івано-Шийчене пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік. 

О 13:20 в Харківському районі. с. Козача Лопань, де внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждало 2 жінки. Госпіталізовані. Уранці 7 червня в с. Руські Тишки пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки та с. Циркуни відновлено.

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

На Купʼянському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

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