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У Криму лунали вибухи на ТЕС та у бухті Севастополя

Окупаційна влада стверджує, що знищила безекіпажний катер.

У Криму лунали вибухи на ТЕС та у бухті Севастополя
Фото: соцмережі

За повідомленнями каналу "Кримський вітер", у тимчасово окупованому Криму вночі лунали численні вибухи. Спершу під атакою опинилася ТЕС біля Балаклави, а пізніше гучні звуки, від яких у будинках вилітали шибки, чули в бухті Севастополя.

Окупаційна влада заявила про знищення безекіпажного катера - таким терміном вона найчастіше характеризує українські морські дрони. Проте за інформацією, яка потребує підтвердження, втрат міг зазнати флот росіян. 

Також ближче до 4 ранку вибухи чули у Керчі - але з іншого боку протоки, в Темрюксьскому районі Краснодарського краю РФ.

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