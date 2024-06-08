У Криму лунали вибухи на ТЕС та у бухті Севастополя

За повідомленнями каналу "Кримський вітер", у тимчасово окупованому Криму вночі лунали численні вибухи. Спершу під атакою опинилася ТЕС біля Балаклави, а пізніше гучні звуки, від яких у будинках вилітали шибки, чули в бухті Севастополя.

Окупаційна влада заявила про знищення безекіпажного катера - таким терміном вона найчастіше характеризує українські морські дрони. Проте за інформацією, яка потребує підтвердження, втрат міг зазнати флот росіян.

Також ближче до 4 ранку вибухи чули у Керчі - але з іншого боку протоки, в Темрюксьскому районі Краснодарського краю РФ.