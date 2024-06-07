Головне за п'ятницю, 7 червня: 65 боєзіткнень, пакет допомоги від США на $225 млн, зустріч Зеленського з Байденом у Парижі

Бойові дії на Донеччині, 65 бойових зіткнень з початку доби, ворожі обстріли, удар по цивільній інфраструктурі Полтавщини, відключення світла в суботу, 8 червня. Яким запам’ятається 835-й день повномасштабної війни.

Станом на 19.30 7 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 65. На Покровському напрямку тривають 12 боїв, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У другій половині дня російські загарбники продовжили тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Мурома (РФ) агресор завдав удару чотирма керованими авіабомбами по Білому Колодязю, три КАБи скинув на Липці та одну КАБ на Веселе. Тернове зазнало двох авіаційних ударів шістнадцятьма некерованими авіаракетами.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська сім разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. Всі спроби успіху не мали.

На Покровському з 26 боїв ще тривали 12 зіткнень. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 червня – в новині.

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Полтавської області. Під удар потрапив Полтавський район.

За попередньою інформацією, є влучання в приватний будинок, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

Згодом Пронін написав, що з-під завалів будинку дістали жінку. Вона в важкому стані.

Щонайменше 174 цивільних були вбиті і 690 поранені в Україні у травні. Це є найвищою щомісячною кількістю жертв серед цивільного населення, яке зафіксувала Місія ООН з прав людини в Україні.

Як ідеться на сайті Організації Об'єднаних Націй, ця кількість убитих мирних жителів збільшилася на 31% порівняно з квітнем 2024 року. "Збільшення жертв серед мирного населення відбулося в основному через обстріл у Харківській області з 10 травня, пов'язаний із наземним наступом російських збройних сил з боку Російської Федерації на Харківську область", - заявили в ООН. Атаки у Харківській області стали причиною 53% жертв серед цивільного населення минулого місяця.

65% загальної шкоди, яку завдали освітнім та медичним установам, також зафіксували на Харківщині. При цьому особливо масштабні руйнування сталися у Вовчанську, розташованому неподалік кордону з Рф.

У суботу, 8 червня, відключення світла відбуватимуться лише у певні години зранку та ввечері. Вони діятимуть по всіх областях.

Про це повідомляє Укренерго. Вдень відключення світла не прогнозуються. Графіки діятимуть з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Якщо ситуація зміниться, про це повідомлять додатково.

"Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться", - йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський провів у Парижі перемовини з американським колегою Джо Байденом. Судячи з фото, на них також були присутні американський міністр оборони Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен. Американський президент оголосив новий пакет допомоги на $225 млн.

На зустрічі Байден вибачився за затримку з американською допомогою, пише CNN.

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас кидати", – сказав Байден.

Президент України повідомив, що вони з Байденом обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Новий пакет допомоги Україні вартістю в $225 млн – вже 59-й з серпня 2021 року.

Пакет надасть Україні додаткові можливості для закриття термінових потреб на полі бою, зокрема ППО, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Його нададуть за президентською програмою PDA.

Що увійде до його складу – в новині.

До початку повномасштабної війни в Україні в аспірантурі традиційно навчалися близько 5000 людей. Цього року кількість охочих стати аспірантами зросла до 140 000 – саме стільки вступників зареєструвалися на іспит.

Ще 100 000 людей хочуть вступити до магістратури. Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький на дискусії "Українська освіта під час війни: виклики та можливості", організованій LB.ua спільно з EFI Group в межах спецпроекту "Нова країна".

"Щоб ми розуміли: в нас традиційно було 3500 бюджетників у аспірантурі і приблизно 1200-1500 контрактників. Отже, 5000 – це наш нормальний рівень. Два роки тому вступило в аспірантуру 15 000, минулого року вступило в аспірантуру 18 000, цього року ми ввели обов'язковий іспит для вступу у аспірантуру – на нього зареєструвалися 140 000 людей, які претендують на аспірантуру", – сказав заступник міністра.

На єдиний вступний іспит, який обов'язковий для магістрів і аспірантів, зареєструвалися 245 000 людей.

Навчання, як відомо, дає відстрочку від мобілізації. У зв'язку з великою кількістю охочих присвятити себе навчанню Міносвіти цього року підвищило прохідний бал на іспитах.

Репортаж про дискусію можна почитати та подивитися тут.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!