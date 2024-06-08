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В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло

Графіки погодинних відключень діятимуть для населення та промисловості.

В Укренерго повідомили, коли завтра вимикатимуть світло
Харків під час блекауту.
Фото: Кирило Гончар

Завтра у всій Україні світло вимикатимуть з 20:00 до 22:00. 

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть для населення та промисловості.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

У ДТЕК повідомили, що у Києві, Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях будуть застосуватися графіки стабілізаційних відключень.

Стабілізаційні відключення електроенергії сьогодні розпочалися з 18:00 замість 16:00.

Як повідомлялося, сьогодні після планового ремонту до енергосистеми України в роботу повернули ще один атомний енергоблок. Зазначалося, що це має знизити дефіцит електроенергії.

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