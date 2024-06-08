РФ вдарила по селу Хотімля на Харківщині, є жертва

Від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка госпіталізована.

Близько 16:00 окупанти завдали удару авіаційними бомбами КАБ по селу Хотімля Старосалтівської територіальної громади.

Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли територію Харківської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

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