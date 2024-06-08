РФ вдарила по селу Хотімля на Харківщині, є жертва

Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли територію Харківської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Близько 16:00 окупанти завдали удару авіаційними бомбами КАБ по селу Хотімля Старосалтівської територіальної громади.
Від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка госпіталізована.
Унаслідок влучання зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.
- Сьогодні російські війська здійснили артилерійський обстріл по населеному пункті у Милівській громаді Херсонщини. Під час атаки загинула жінка.