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До експлуатації в ЗСУ допустили вже понад 110 зразків автотехніки

Автопарк Сил оборони нині має техніку виробництва понад 20 країн світу.

До експлуатації в ЗСУ допустили вже понад 110 зразків автотехніки
Фото: Міноборони

З березня 2022 року до експлуатації у Збройних силах України допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. 60 із них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.

Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

Фото: Міноборони

Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі. 

"Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України. Оновлення та поповнення автопарку ЗСУ забезпечує підвищення мобільності та боєздатності українських військових, що є критично важливим в умовах поточної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Фото: Міноборони

  • Нещодавно Міноборони спростило процедуру кодифікації зразків озброєння і військової техніки до 10 днів.
  • У листопаді минулого року спростили процедуру кодифікації нових зразків ОВТ до 20 діб. До цього рішення Кабміну, процес допуску до експлуатації нових зразків ОВТ тривав декілька місяців або років.
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