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Ворог продовжує наступати на Покровському напрямку: у трьох локаціях досі тривають сім боїв

У Генштабі повідомили про збільшення боєзіткнень на фронті до 44.

Ворог продовжує наступати на Покровському напрямку: у трьох локаціях досі тривають сім боїв
війна з Росією
Фото: Генштаб

З початку доби російські загарбники 44 рази атакували позиції українських захисників. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку, — ідеться у зведенні Генштабу.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.  Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода (рф) трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова. 

На Лиманському напрямку противник активізувався — з початку доби українськими військами вже відбито п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне боєзіткнення триває – окупанти штурмують наші позиції біля Невського. 

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Дії ворога відбито. Втрати окупантів уточнюються. 

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога.  Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім — тривають. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника. 

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії біля Георгіївки і Парасковіївки. У двох локаціях в районі Красногорівки боєзіткнення продовжуються. 

На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання. Успіху не мав. Завдав авіаудару у район Великої Новосілки – скинув керовану авіабомбу.

На Придніпровському напрямку російський агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито.  Ситуація контрольована. Ворог завдав авіаударів по районах Іванівки, Бургунки і Чайкиного.

На решті напрямків обстановка без особливих змін. 

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