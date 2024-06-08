Росіяни вдарили по двох населених пунктах Херсонщини, загинула жінка

Російська армія завдала ударів по Дудчанах Бериславського району і Білозерці Херсонської області. Унаслідок атак на Бериславщині загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення в Білозерці.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Окупанти обстріляли село Дудчани Бериславського району. Важкі травми отримала жінка, 60 років. На жаль, поранення виявились смертельними", — розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Також стало відомо про обстріл Білозерки, де росіяни поранили цивільних.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє місцевих жителів, які в цей час перебували на вулиці. В одного 81-річного потерпілого — вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення шиї, лопатки, плеча, стегна та гомілки.

В другого чоловіка, 69 років, діагностували проникаюче поранення грудної клітки та живота, множинні уламкові поранення кінцівок.