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Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, — спротив

Місцевих, яких змушують оновлювати дані у так званих "військоматах" РФ, агітують підписувати контракт.

Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, — спротив
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Зазнаючи невдач на північному фронті Харківщини, ворог почав перекидати додаткові сили росармії з Херсонщини на харківський напрямок.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

Місцеві мешканці Херсонщини розповіли, що росіяни перекидають деякі частини, а також відправляють у відрядження операторів дронів. 

"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону маргелова”, аби поповнити втрати", — ідеться у повідомленні.

Місцевих чоловіків під час обов’язкового оновлення даних в “військкоматах”, агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією, що є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.

  • Тільки за минулу добу на Харківському напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.
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