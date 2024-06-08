Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, — спротив

Зазнаючи невдач на північному фронті Харківщини, ворог почав перекидати додаткові сили росармії з Херсонщини на харківський напрямок.
Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.
Місцеві мешканці Херсонщини розповіли, що росіяни перекидають деякі частини, а також відправляють у відрядження операторів дронів.
"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону маргелова”, аби поповнити втрати", — ідеться у повідомленні.
Місцевих чоловіків під час обов’язкового оновлення даних в “військкоматах”, агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією, що є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.
- Тільки за минулу добу на Харківському напрямку загарбники втратили 136 осіб живої сили. Знищено п’ять артсистем, сім автомобілів та одиницю спецтехніки. Уражено 36 укриттів особового складу ворога та один склад з боєприпасами.