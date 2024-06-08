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В окупованому Скадовську росіяни посилили репресії через активність руху опору «Жовта стрічка»

Окупанти знову катують цивільних в окупації, щоб знайти українське підпілля.

В окупованому Скадовську росіяни посилили репресії через активність руху опору «Жовта стрічка»
Фото: Херсонська міська рада

Російські окупанти на ТОТ Херсонщини посилили обшуки та репресії серед місцевого населення через активність руху «Жовта стрічка». Зокрема, обшуки посилили в окупованих Новій Каховці, Генічеську, Скадовську та Іванівці.

Про це повідомляє рух опору «Жовта стрічка».

Рух опору «Жовта стрічка» повідомляє, що російські військові почали проводити масові обшуки у будинках місцевих жителів, намагаючись знайти докази їхньої причетності до руху. Згідно з повідомленнями, окупанти конфісковують особисті речі, зокрема мобільні телефони та комп'ютери, щоб знайти будь-які свідчення підтримки українського опору.

Також, на тимчасово окупованій частині лівого берега Херсонщини рашисти посилили обшуки та тиск на місцеве населення. Перевіряють телефони, читають переписки. 

Відомі випадки затримань та залякування місцевих жителів. За інформацією опору, окупанти використовують жорстокі методи допиту, зокрема фізичне насильство, щоб змусити зізнатися у причетності до руху. 

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