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Окупанти почали готувати "судових приставів" на ТОТ — Центр нацспротиву

На ТОТ Херсонщини ворог продовжує готувати репресії для населення.

Окупанти почали готувати "судових приставів" на ТОТ — Центр нацспротиву
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупаційні даміністрації розпочали підготовку так званих "судовиих приставів" на тимчасово захоплених територіях України. Майбутніх наглядачів навчатимуть у так ваному "технічному університеті".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог продовжує розбудовувати репресійну вертикаль. Готувати майбутніх церберів режиму для федеральної служби мають у вигаданому “технічному університеті”. Набір стартує у червні й вже одразу “студенти” підуть на практику", — пишуть у ЦНС.

Центр національного спротиву наголошує, що будь-які загарбницькі “державні установи” на тимчасово окупованих територіях, такі як “університети” чи “суди” є фейковими, а добровільна участь у їхньому функціонуванні — злочин. 

Особливо це стосується “приставів”, які фактично мають працювати на репресивний апарат.

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