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Підтримка США буде незалежно від представництва в Конгресі та нового президента, – спікер ВРУ

“Вибори у США не змінять сутність прихильності демоктратичним цінностям, які сповідує американсьце суспільство”.

Підтримка США буде незалежно від представництва в Конгресі та нового президента, – спікер ВРУ
Фото: EPA/UPG

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що підтримка Сполученими Штатами України буде незалежно від представництва в Конгресі та від того, хто стане новим президентом США. 

Про це повідомляє корреспондент LB.ua. 

“Незалежно від того, хто буде президентом США, ми чітко усвідомлюємо одну просту істину, що це буде вибір американського народу. Ми завжди цінували двопартійну і двопалатну підтримку, яку Україну отримує, як з боку [президента] Сполучених Штатів, так і з боку Конгресу […] Хто б не був президентом США, це суспільство, яке засноване на демократичних цінностях. І вибори у США не змінять сутність прихильності демоктратичним цінностям, які сповідує американсьце суспільство. Саме за ці демократичні цінності сьогодні гинуть кращі сини і доньки [України]”, – сказав Стефанчук. 

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