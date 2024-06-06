На Донеччині від обстрілів загинула жінка, троє осіб поранені

Сьогодні, 6 червня, російська окупаційна армія обстріляла північ Донецької області. В результаті загинула жінка, ще троє осіб поранено.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення.
У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.
Під артобстріл потрапив Нью-Йорк – там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.
Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.
"Вся Донеччина – це одна суцільна гаряча точка, а особливо – прифронтові громади. Тож вкотре прошу всіх: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь", – написав Філашкін у телеграмі.
За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення