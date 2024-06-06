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На Донеччині від обстрілів загинула жінка, троє осіб поранені

Ворог обстріляв  північ Донецької області.

На Донеччині від обстрілів загинула жінка, троє осіб поранені
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 6 червня, російська окупаційна армія обстріляла північ Донецької області. В результаті загинула жінка, ще троє осіб поранено.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Часовому Яру загинула 59-річна жінка, а чоловік пенсійного віку отримав поранення.

У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок.

Під артобстріл потрапив Нью-Йорк – там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.

Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади.

"Вся Донеччина – це одна суцільна гаряча точка, а особливо – прифронтові громади. Тож вкотре прошу всіх: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтесь", – написав Філашкін у телеграмі.

За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі.  Ще 14 людей в області за добу дістали поранення

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