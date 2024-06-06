Суд дозволив стягнути понад 1 млрд грн з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу

Переможець торгів і ще одне товариство узгоджували свої дії на тендері та не змагались між собою.

Господарський суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про стягнення до державного бюджету більше 1 млрд гривень з переможця тендеру на реконструкцію Шулявського шляхопроводу.

"За матеріалами Національного антикорупційного бюро України Київською міською прокуратурою було встановлено, що товариство, яке визнано переможцем у відкритих торгах із закупівлі за кошти місцевого бюджету робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва порушило законодавство у сфері економічної конкуренції", – повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Антимонопольний комітет визнав, що переможець торгів і ще одне товариство вчинили під час участі в аукціоні антиконкурентні узгоджені дії, тобто діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою.

На виконання укладеного ще в 2018 році договору з переможцем торгів, останній отримав більше 1 млрд гривень із місцевого бюджету. Проте роботи з реконструкції транспортної розв’язки досі не закінчено.

"З огляду на викладене, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору генерального підряду та застосування відповідних наслідків шляхом стягнення зазначеної суми в дохід держави", – зазначили прокурори.

Господарський суд міста Києва 04.06.2024 погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

Прокуратура подала позов у лютому цього року. В результаті торгів переможцем визнали приватне товариство, з яким Дирекція уклала договір на 598,5 млн грн, а пізніше строк виконання робіт було продовжено, і ціна робіт зросла у майже 2 рази.

Реконструкція шляхопроводу