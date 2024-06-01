У Молдові призначили на нового генпрокурора. Призначення є вимогою ЄС для вступу у блок

Президентка Молдови Май Санду призначила на нового генерального прокурора після місяців затримок, пише Bloomberg.

Посаду посів Йон Мунтяну. Призначення очільника прокуратури країни є частиною реформи судової системи, яку вимагає Європейський Союз, щоб мати можливість почати переговори про вступ до блоку.

Мунтяну отримав найвищий бал у відбірковому конкурсі, поклавши край місяцям підвішеного стану під час тривалого процесу перевірки, позначеного скандалами. Перед призначенням він виконував обов’язки генпрокурора і раніше майже десять років працював в антикорупційному департаменті.

“Нам потрібно карати за корупцію і нам потрібні чесні та професійні люди, які керують системою правосуддя”, ‒ сказала Санду.