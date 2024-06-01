У Молдові призначили на нового генпрокурора. Призначення є вимогою ЄС для вступу у блок

Президентка Молдови Май Санду призначила на нового генерального прокурора після місяців затримок, пише Bloomberg.
Посаду посів Йон Мунтяну. Призначення очільника прокуратури країни є частиною реформи судової системи, яку вимагає Європейський Союз, щоб мати можливість почати переговори про вступ до блоку.
Мунтяну отримав найвищий бал у відбірковому конкурсі, поклавши край місяцям підвішеного стану під час тривалого процесу перевірки, позначеного скандалами. Перед призначенням він виконував обов’язки генпрокурора і раніше майже десять років працював в антикорупційному департаменті.
“Нам потрібно карати за корупцію і нам потрібні чесні та професійні люди, які керують системою правосуддя”, ‒ сказала Санду.
- Попереднього верховного прокурора Молдови відкликали з посади у 2021 році через обвинувачення у корупції, які він заперечує.
- За останні кілька років судову систему Молдови вразило кілька скандалів. Йдеться, зокрема, про масштабне шахрайство на мільярд доларів, які досі не відшкодували.
- Вимоги ЄС спрямовані на надання імпульсу судовим реформам, зокрема через призначення прокурорів та суддів, які пройшли незалежну перевірку. Сам процес перевірки був сповнений скандалів, а Санду та прем'єр-міністр Дорін Речан неодноразово попереджали, що система правосуддя чинить несподівано сильний опір реформам.
- Молдова отримала статус кандидата на вступ до ЄС у 2022 році і може почати офіційні переговори про вступ наприкінці червня, якщо вона продемонструє значний прогрес у судових реформах. Її мета – вступ до ЄС до 2030 року.
- 21 травня Євросоюз і Молдова підписали безпекову угоду, яка стала для ЄС першим подібним документом.