Нетаньягу офіційно запросили виступити в американському Конгресі

Намір, про який давно говорили парламентарі у США, нарешті втілився у документ.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу отримав від Конгресу Сполучених Штатів офіційне запрошення виступити на спільному засіданні Сенату та Палати представників.

Лист на адресу політика підписали усі четверо лідерів партій в обох палатах: спікер-республіканець Майк Джонсон, лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, голова більшості у Сенаті Чак Шумер та очільник республіканців сенатор Мітч Макконелл.

Як пише Reuters, мета запрошення полягає у демонстрації солідарності з Ізраїлем, навіть попри деякі розбіжності між країнами у баченні війни у Смузі Гази та погрози з боку адміністрації президента Джо Байдена зменшити потік зброї до Ізраїлю через випадки ударів по цивільних та волонтерах.

Нетаньягу стане першим в історії лідером іноземної держави, який виступить у Конгресі аж чотири рази. Таким чином він випередить сера Вінстона Черчілля. Попередня його промова була у 2015 році.

Точної дати виступу ізраїльського прем'єра в американському парламенті поки не оприлюднюють.