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Білий дім не дозволив Україні використовувати для ударів по Росії ATACMS

На далекобійні ракети послаблення жорсткої політики Вашингтона не поширюється. 

Білий дім не дозволив Україні використовувати для ударів по Росії ATACMS
Фото: mil.in.ua

Далекобійні ракетні комплекси ATACMS, які Україна почала отримувати від США в другій половині минулого року, а більша частина яких була надана вже цієї весни, все ще потрапляють під заборону на використання по території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер. Таким чином від підтвердив інформацію, яка раніше з'явилася у виданні The Wall Street Journal

У Вашингтоні пояснюють, що дозвіл вражати американською зброєю об'єкти на території РФ надано для того, щоб Україна "мала змогу себе захистити". Проте удари великої дальності у цю оновлену політику адміністрації президента Джо Байдена не входять.

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