Білий дім не дозволив Україні використовувати для ударів по Росії ATACMS

Далекобійні ракетні комплекси ATACMS, які Україна почала отримувати від США в другій половині минулого року, а більша частина яких була надана вже цієї весни, все ще потрапляють під заборону на використання по території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер. Таким чином від підтвердив інформацію, яка раніше з'явилася у виданні The Wall Street Journal.

У Вашингтоні пояснюють, що дозвіл вражати американською зброєю об'єкти на території РФ надано для того, щоб Україна "мала змогу себе захистити". Проте удари великої дальності у цю оновлену політику адміністрації президента Джо Байдена не входять.