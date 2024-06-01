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Китай “навряд чи зможе взяти участь” у Саміті миру в Швейцарії

МЗС Китаю вважає, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім бажаним Пекіну критеріям.

Китай “навряд чи зможе взяти участь” у Саміті миру в Швейцарії
Речниця китайського МЗС Мао Нін
Фото: МЗС Китаю

Речниця китайського МЗС Мао Нін розповіла про плани її країни щодо участі у Саміті миру у Швейцарії.

Речниця МЗС Китаю наголосила, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які висуває Пекін для подібних майданчиків.

Зокрема, мирні конференції стосовно вторгнення Росії в Україну повинні відповідати "трьом важливим елементам: визнання з боку Росії та України, рівноправна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

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Інакше, на думку речниці, мирна конференція навряд чи зможе відіграти суттєву роль у відновленні миру.

Втім, з огляду на публічну інформацію, "не схоже, що три елементи, запропоновані Китаєм, будуть виконані", зазначила Мао Нін.

Вона підсумувала, що Китай "навряд чи зможе взяти участь у зустрічі, і ми поінформували відповідні сторони про наші міркування і занепокоєння".

Саміт миру

  • У Швейцарії 15-16 червня відбудеться дводенна конференція високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. 

  • До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Участі Росії у заході не передбачена. Ідея першого саміту полягає в тому, аби Україна та інші учасники створили документ щодо справедливого закінчення миру, який потім передадуть до Росії – за аналогією з тим, як досягали зернової угоди.

  • Президент Зеленський припускає, що Росія спробує зірвати проведення саміту. Він також зазначав, що частина країн Центральної Азії побоюються брати участь у майбутньому Саміті миру через страх перед Кремлем.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Китай не братиме участі у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

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