ЄС запровадив нові санкції проти Північної Кореї через підтримку Росії на війні проти України

Країни Європейського союзу запровадили санкції проти 9 фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росі, які пов'язані з незаконними програмами озброєнь та підтримкою РФ у війні проти України.

Про це йдеться на сайті Євроради, пише Суспільне.

Рада ЄС оголосила про санкції проти шести фізичних та трьох юридичних осіб КНДР і РФ, які причетні до підтримки Росії в агресії проти України.

До "чорного списку" ЄС потрапили:

Сонґ Рім, керівник відділу розвитку ІТ у Biryugang Overseas Technology Cooperation Company, яка безпосередньо пов'язана з "Торговою корпорацією Хапджанган", що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;

Кім Чол Сок — керував готелями, казино, ресторанами та барами в Камбоджі станом на середину 2020 року, а також мав бізнес-діяльність у сфері туризму та дорогоцінних металів. Завдяки своїй незаконній діяльності в Камбоджі він залучає іноземну валюту, працюючи в Головному розвідувальному бюро;

Рім Йонґ Хьок, заступник представника Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) у Сирії, яка є основним експортером товарів і обладнання, пов’язаних із балістичними ракетами та звичайними озброєннями з КНДР. Компанія під санкціями ООН;

Кім Кьон Нам, представник Банку зовнішньої торгівлі (FTB), головного валютного банку КНДР;

Ан Се-Хо — дипломат, який раніше був першим секретарем посольства КНДР у Конакрі (Гвінея). Він був головним координатором будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Малі;

Олег Миколайович Кожем’яко — як губернатор Приморського краю РФ сприяв візиту Кім Чен Ина до Росії у вересні 2023 року та обходу санкцій для КНДР;

Korea Namgang Trading Corporation (NTC) — бере участь у логістичному циклі робітників-експатріантів і займається оформленням віз, паспортів та виїздом персоналу КНДР для роботи за кордоном. Потім ті переказують кошти назад до Північної Кореї;

Hapjanggang Trading Corporation, що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;"Східна стивідорна компанія" ("Восточная стивидорная компания"), що працює в порту Восточний — російський постачальник вантажних послуг.

Санкційні обмеження запровадили через те, що КНДР надає військову підтримку Росії у війні проти України, а також КНДР останнім часом ухиляється від санкцій ООН, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм.

Підсанкційним особам заморозять активи, а буде заборонене надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано. Також в'їзд до Європейського Союзу їм закритий.