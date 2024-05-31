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ЄС запровадив нові санкції проти Північної Кореї через підтримку Росії на війні проти України

Також КНДР ухиляється від санкцій ООН.

ЄС запровадив нові санкції проти Північної Кореї через підтримку Росії на війні проти України
Фото: Фото з відкритих джерел

Країни Європейського союзу запровадили санкції проти 9 фізичних та юридичних осіб Північної Кореї та Росі, які пов'язані з незаконними програмами озброєнь та підтримкою РФ у війні проти України.

Про це йдеться на сайті Євроради, пише Суспільне.

Рада ЄС оголосила про санкції проти шести фізичних та трьох юридичних осіб КНДР і РФ, які причетні до підтримки Росії в агресії проти України.

До "чорного списку" ЄС потрапили:

Сонґ Рім, керівник відділу розвитку ІТ у Biryugang Overseas Technology Cooperation Company, яка безпосередньо пов'язана з "Торговою корпорацією Хапджанган", що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;

Кім Чол Сок — керував готелями, казино, ресторанами та барами в Камбоджі станом на середину 2020 року, а також мав бізнес-діяльність у сфері туризму та дорогоцінних металів. Завдяки своїй незаконній діяльності в Камбоджі він залучає іноземну валюту, працюючи в Головному розвідувальному бюро;

Рім Йонґ Хьок, заступник представника Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) у Сирії, яка є основним експортером товарів і обладнання, пов’язаних із балістичними ракетами та звичайними озброєннями з КНДР. Компанія під санкціями ООН;

Кім Кьон Нам, представник Банку зовнішньої торгівлі (FTB), головного валютного банку КНДР;

Ан Се-Хо — дипломат, який раніше був першим секретарем посольства КНДР у Конакрі (Гвінея). Він був головним координатором будівництва заводу з виробництва боєприпасів у Малі;

Олег Миколайович Кожем’яко — як губернатор Приморського краю РФ сприяв візиту Кім Чен Ина до Росії у вересні 2023 року та обходу санкцій для КНДР;

Korea Namgang Trading Corporation (NTC) — бере участь у логістичному циклі робітників-експатріантів і займається оформленням віз, паспортів та виїздом персоналу КНДР для роботи за кордоном. Потім ті переказують кошти назад до Північної Кореї;

Hapjanggang Trading Corporation, що підпорядковується Міністерству ракетної промисловості КНДР;"Східна стивідорна компанія" ("Восточная стивидорная компания"), що працює в порту Восточний — російський постачальник вантажних послуг.

Санкційні обмеження запровадили через те, що КНДР надає військову підтримку Росії у війні проти України, а також КНДР останнім часом ухиляється від санкцій ООН, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм.

Підсанкційним особам заморозять активи, а буде заборонене надання коштів або економічних ресурсів прямо чи опосередковано. Також в'їзд до Європейського Союзу їм закритий.

  • Уряд Японії вирішив вжити санкцій проти дев'яти організацій, що базуються в Росії, росіянина та двох кіпрських фірм через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї. 
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