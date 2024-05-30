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FT: Зеленський і Байден можуть підписати безпекову угоду в Італії перед Самітом миру

Про точну дату підписання документа наразі невідомо.

FT: Зеленський і Байден можуть підписати безпекову угоду в Італії перед Самітом миру
Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Україна і США підпишуть безпекову угоду перед Самітом миру, передає "Європейська правда" із посиланням на Financial Times.

Очікується, що Володимир Зеленський і Джо Байден підпишуть документ в Італії.

"За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця", – зазначає FT із посиланням на неназваних американських посадовців.

Видання пише, що угоду фіналізували упродовж останніх тижнів, які відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

Джерело в уряді України повідомило FT, що Україна і США "далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни" і що "це дуже, дуже напружено".

  • Наразі Україна, за словами Президента, уклала вже 12 безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки.
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