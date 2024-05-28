Макрон підтвердив візит Зеленського до Франції

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що його український колега Володимир Зеленський приїде до Франції, передає "Європейська правда".

За словами Макрона, Зеленський долучиться до заходів із нагоди 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії 6 червня.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України. – Ред.)", – сказав Макрон на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом 28 травня

Офіційно Україна не підтверджувала візит Зеленського.