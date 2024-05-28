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Макрон підтвердив візит Зеленського до Франції

Президент України візьме участь у заходах з нагоди 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Макрон підтвердив візит Зеленського до Франції
Президент Франції Емануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що його український колега Володимир Зеленський приїде до Франції, передає "Європейська правда".

За словами Макрона, Зеленський долучиться до заходів із нагоди 80-ої річниці висадки союзних військ у Нормандії 6 червня.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України. – Ред.)", – сказав Макрон на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом 28 травня

Офіційно Україна не підтверджувала візит Зеленського.

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