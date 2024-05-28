​Цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів РФ

Зеленський про це заявив у Брюсселі.

Україна у 2024 році може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро прибутків від заморожених активів Російської Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Брюсселі під час пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів", – повідомив Зеленський.

Також є рішення для відбудови – Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини.

Крім того, працюють над відкриттям офісу Бельгійського державного агентства з питань розвитку.

Сьогодні, 28 травня, Україна та Бельгія уклали двосторонню безпекову угоду. Згідно з угодою, Бельгія цього року надасть Україні військової допомоги на 977 млн євро, зокрема, 30 винищувачів F-16 – 30, які будуть поставлені в Україну до 2028, а перші надійдуть вже цього року.