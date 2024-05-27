Німеччина виділяє 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України, — Бербок

ФРН виділить додаткових 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для мешканців східних регіонів України.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час зустрічі з представниками МЗС європейських держав у Брюсселі, пише DW.
За словами Бербок, додаткова гуманітарна допомога буде призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.
Міністр наголосила, що уряд ФРН працює із міжнародними гравцями, аби доставити гуманітарну допомогу в східні області України.
- Уряд Данії оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму близько 35 мільйонів доларів.
- Рада міністрів Австрії виділила 21,5 мільйона євро на фінансування роботи австрійських гуманітарних організацій у кризових регіонах, зокрема 2 мільйони євро – на гуманітарні проєкти в Україні.