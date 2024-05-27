Німеччина виділяє 60 мільйонів євро на гумдопомогу для України, — Бербок

Допомога буде призначена для мешканців сходу України.

міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року

ФРН виділить додаткових 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для мешканців східних регіонів України.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час зустрічі з представниками МЗС європейських держав у Брюсселі, пише DW.

За словами Бербок, додаткова гуманітарна допомога буде призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Міністр наголосила, що уряд ФРН працює із міжнародними гравцями, аби доставити гуманітарну допомогу в східні області України.