Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
ГоловнаСуспільствоВійна

У школах на ТОТ Херсонщини уроки так званої "політінформації" проводять казаки з Білгорода, — ЦНС

Для так званого “забезпечення порядку” в захоплених школах на ТОТ залучалися  нетверезі бойовики “казачої сотні” з Білгородської області. 

У школах на ТОТ Херсонщини уроки так званої "політінформації" проводять казаки з Білгорода, — ЦНС
Фото: центр національного спротиву

В українських школах на тимчасово окупованих територіях казаки стали педагогами. На ТОТ Херсонщини ці представники окупаційних військ проводять уроки так званої політінформації. 

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Український дітям розповідають про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу рф і про те, як важливо стати частиною росії", пишуть в ЦНС.

Відомо також про те, що для “забезпечення порядку” в захоплених школах на ТОТ залучалися  бойовики “казачої сотні” з Білгородської області.  

"Ці бойовики здебільшого перебували у нетверезому стані та самі чіплялися до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й побоїв та протиправних обшуків, під час яких школярі ставали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців", — додають у нацспротиві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies