У школах на ТОТ Херсонщини уроки так званої "політінформації" проводять казаки з Білгорода, — ЦНС

Для так званого “забезпечення порядку” в захоплених школах на ТОТ залучалися нетверезі бойовики “казачої сотні” з Білгородської області.

В українських школах на тимчасово окупованих територіях казаки стали педагогами. На ТОТ Херсонщини ці представники окупаційних військ проводять уроки так званої політінформації.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Український дітям розповідають про те, як впроваджують руский мир на знищених ними ж українських землях, демонструють фільми про красу рф і про те, як важливо стати частиною росії", пишуть в ЦНС.

Відомо також про те, що для “забезпечення порядку” в захоплених школах на ТОТ залучалися бойовики “казачої сотні” з Білгородської області.

"Ці бойовики здебільшого перебували у нетверезому стані та самі чіплялися до школярів через зовнішній вигляд, зокрема, одяг, стрижку або фарбоване волосся. Зафіксовано випадки не лише словесних претензій, але й побоїв та протиправних обшуків, під час яких школярі ставали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців", — додають у нацспротиві.