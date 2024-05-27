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У вівторок відключень електроенергії в Україні не прогнозують

При зміні ситуації повідомлять додатково.

У вівторок відключень електроенергії в Україні не прогнозують
фото ілюстративне
Фото: pixabay

У вівторок, 28 травня, відключень електроенергії по Україні не прогнозують. При зміні ситуації споживачів повідомлять додатково. 

Про це повідомили в "Укренерго".

"28 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування захожів обмеження споживання буде повідомлено додатково", – зазначили у компанії. 

Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

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